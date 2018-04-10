Ещё
Жительницы Саратова в апреле открыли пляжный сезон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жительницы Саратова в апреле открыли пляжный сезон 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Сразу же после Пасхи две симпатичные саратовчанки решили искупаться в Волге. Благо, сошедший снег и растаявший на реке лед позволили девушкам осуществить свое намерение в Затоне. Облачившись в купальники и прихватив с собой надувные круги и матрасы, «моржихи» окунулись в холодную воду.
Но на пригревающем солнце девушкам удалось быстро согреться. Жительницы Саратова сняли первое купание на пляже на видео, которым с удовольствием поделились в социальных сетях.
Однако не все разделили радость от экстремального купания, написав в комментариях о своих сомнениях насчет адекватности купальщиц. Защитники моржевания ответили критиканам, что люди зимой купаются, а здесь уже весна наступила, так что пляжный сезон можно смело открывать.
Фото: соцсети
Новости Саратова: последние новости
Глава ФСБ: Убитые под Саратовом террористы готовили взрыв в торговом центре Яму на дороге Саратова заткнули плюшевым медведем Открытые люки портят питьевую воду саратовцам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков273
МиГ-31 превратили в крылатую ракету71
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148101
Познер ответил на вопрос о совете Путину31
Рубль продолжил резкое падение350
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение