Жительницы Саратова в апреле открыли пляжный сезон

Сразу же после Пасхи две симпатичные саратовчанки решили искупаться в Волге. Благо, сошедший снег и растаявший на реке лед позволили девушкам осуществить свое намерение в Затоне. Облачившись в купальники и прихватив с собой надувные круги и матрасы, «моржихи» окунулись в холодную воду.

Но на пригревающем солнце девушкам удалось быстро согреться. Жительницы Саратова сняли первое купание на пляже на видео, которым с удовольствием поделились в социальных сетях.

Однако не все разделили радость от экстремального купания, написав в комментариях о своих сомнениях насчет адекватности купальщиц. Защитники моржевания ответили критиканам, что люди зимой купаются, а здесь уже весна наступила, так что пляжный сезон можно смело открывать.

Фото: соцсети