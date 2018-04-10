Игорь Востриков о возвращении Тулеева во власть: он должен был уйти

«Я считаю, это будет неэффективно. Более того, после случившейся ситуации и полной коррумпированности нашей администрации он должен был либо сам уйти, либо должен был быть отстранён. Но меня поразил тот факт, что он сохранил за собой и дачу, и резиденцию, но также он ещё и будет получать пенсию — 3 млн в год. Три миллиона наших налогов будут ему уходить. И суть-то в том, что он олигарх, весь бизнес у нас подмял под себя. Он олигарх, и сын у него олигарх, денег там не меряно. А он решил за собой все эти полномочия оставить. И сейчас наши налоги — три миллиона в год, представляете, сколько это рабочих мест? Я резко негативно к этому отношусь».

Востриков добавил, что в рамках своей общественной деятельности не намерен влиять на политическую обстановку в регионе, хотя его «все пытаются притянуть по максимуму в политику».

«Это не в моей компетенции. Нас все пытаются притянуть по максимуму в политику, но я совершенно не политик, политикой пусть политики занимаются. У меня другие задачи: сделать так, чтобы жить в России было безопасно».