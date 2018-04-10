В США осуждена стюардесса и финалистка конкурса «Мисс Ямайка», перевозившая в чемоданах 31 кг кокаина

Суд штата Калифорния в США вынес 9 апреля приговор 33-летней уже бывшей стюардессе авиакомпании JetBlue Airlines Марше Гей Рейнолдс, которая признана виновной в транспортировке наркотиков. Злоумышленницу, которая едва не стала победительницей конкурса красоты «Мисс Ямайка », остановили в аэропорту Лос-Анджелеса , когда в ее багаже лежали десятки килограммов кокаина. Однако наркокурьерше удалось сбежать.

Американская Фемида назначила Марше Рейнолдс наказание в виде уже отбытого срока заключения под стражей. Вероятно, в ближайшее время экс-стюардессу освободят из тюрьмы. После этого она три года будет находиться под надзором, сообщает

В прошлом году Рейнолдс была признана виновной в хранении запрещенных веществ и наркоторговле.

Напомним, 18 марта 2016 года около 19:00 Марша Рейнолдс проходила таможенный контроль в аэропорту Лос-Анджелеса по упрощенной схеме, когда ее решили подвергнуть случайному более тщательному досмотру. Стюардессе было предложено пройти процедуру сканирования, после чего она явно стала нервничать.

Как следует из показаний сотрудника ФБР Трейвона Бернса, Марша по сотовому телефону позвонила кому-то и стала говорить на непонятном ему языке. Когда же таможенники стали просвечивать содержимое сумок стюардессы, она сняла обувь на высоких каблуках фирмы Gucci и убежала вниз по эскалатору, двигавшемуся в обратном направлении. Полиция аэропорта не смогла найти Рейнолдс, но в двух ее чемоданах было обнаружено 68,5 фунта (31 кг) кокаина. Наркотик был разложен по 11 зеленым пакетам с надписью BIG Ranch. Его розничная стоимость достигала трех миллионов долларов.

Также в чемоданах стюардессы находились предметы одежды и презервативы класса премиум Trojan Magnum.

Скрывшейся от таможенников стюардессе удалось уже 18 марта вылететь в аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке . Этому способствовало то, что блюстители закона не смогли быстро установить личность подозреваемой.

В Нью-Йорке Рейнолдс побывала у себя дома в районе Джамайка, а затем некоторое время пряталась в отеле Hilton, расположенном недалеко от аэропорта имени Джона Кеннеди. Через несколько дней она сдалась полиции.

По данным прессы, в 2007 году наркоторговка Марша Рейнолдс заняла второе место на конкурсе красоты Miss Jamaica Universe. Победительница этого конкурса, проводимого на Ямайке, получает возможность бороться за титул Мисс Вселенная. А в 2008 году Рейнолдс получила третье место на конкурсе Miss Jamaica World.

Кроме того, в 2004 году модель Рейнолдс входила в состав сборной по легкой атлетике Нью-Йоркского университета. Она выступала как спринтер.

После задержания стюардессы с наркотиками полиция международного аэропорта Лос-Анджелеса призвала ввести тотальный контроль. До этого стюардессы и члены экипажа обычно не подвергались проверке.

Как предположил глава полицейского профсоюза Маршалл Маклейн, Рейнолдс не в первый раз провозила наркотики. По его мнению, «вряд ли кто-либо доверил наркокурьеру-новичку такую крупную партию кокаина».