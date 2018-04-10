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Губернатор Кубани и директор ФСБ России обсудят антитеррористическую защиту перехода Краснодарский край — Крым
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Губернатор Кубани и директор ФСБ России обсудят антитеррористическую защиту перехода Краснодарский край — Крым 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев примет участие в заседании Национального антитеррористического комитета. Мероприятие пройдет в Москве, где свой рабочий день проведет глава региона, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
Заседание пройдет под председательством директора ФСБ России Александра Бортникова. Кроме этого на совещании будут присутствовать федеральные министры, представители Росгвардии и главы субъектов страны. На мероприятии обсудят деятельность по обеспечению антитеррористической защиты объектов транспортного перехода Краснодарский край — Республика Крым.
«ФедералПресс» напоминает, что губернаторам разрешили создавать антитеррористические комиссии.
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