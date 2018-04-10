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В Хабаровском крае состоялся «Суд над сигаретой»
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В Хабаровском крае состоялся «Суд над сигаретой» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Необычное судебное заседание состоялось в Амурске. Там в краевом государственном образовательном учреждении школе-интернат № 14 прошел суд над сигаретой. Таким образом, ребята и учителя совместно с сотрудниками полиции объявили войну курению.
Мероприятие организовали и провели инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Амурскому району в рамках Всероссийской комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2018».
В игровой форме с красочными картинками стражи порядка довели до школьников информацию о негативных последствиях, возникающих из-за курения, об ответственности за курение в общественных местах. Интерес школьников вызвала историческая справка о видах наказания за табакокурение в прошлые века. Детям продемонстрировали тематический мультфильм «Иван Царевич и табакерка». В результате поучительной игры «Суд над сигаретой» ребята вынесли вердикт «Изгнать сигарету из общества, а значит и из стен школы!»
Школьники и педагоги поблагодарили сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Амурскому району за интересное и познавательное мероприятие, которое прошло в нестандартной форме.
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