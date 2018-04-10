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ФСБ предотвратила теракты в Башкирии и Ингушетии в день выборов
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ФСБ предотвратила теракты в Башкирии и Ингушетии в день выборов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Спецслужбы РФ предотвратили в Башкирии и Ингушетии теракты на избирательных участках в день выборов президента, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) , глава ФСБ РФ Александр Бортников.
"В феврале на территории Назрановского района Республики Ингушетия в рамках контртеррористической операции при оказании вооруженного сопротивления уничтожено два бандита из числа сторонников международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), готовивших теракт на одном из избирательных участков в ходе выборов президента Российской Федерации", — сказал Бортников во вторник на заседании НАК.
"В марте в Республике Башкортостан задержано два члена праворадикальной группировки, также осуществлявших подготовку совершения терактов на избирательных участках города Уфы. У них изъяты два самодельных взрывных устройства большой мощности", — добавил он.
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