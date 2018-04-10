На Ставрополье посеяли более 60% яровых зерновых культур

Весенний сев на Ставрополье в самом разгаре, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального Минсельхоза

Аграрии края посеяли 62% яровых зерновых и 43% сахарной свеклы от запланированного годового объёма и приступили к севу подсолнечника. Подкормку озимых внесли почти везде: 1300,1 тыс. га из 1374,6 тыс. га.

Сейчас на полях края проводят химическую прополку и обработку против грибка. В садах и виноградниках расчищают почву, высаживают молодые растения, обрезают и прививают культуры, которые успели прижиться.

Отдельного внимания заслуживают суперинтенсивные сады, которые начали закладывать в 2018 году по федеральной программе. Такие предприятия появились в Предгорном муниципальном районе, Георгиевском и Минераловодском городских округах. Минсельхоз принимает заявки на гранты от владельцев личных подсобных хозяйств, которые хотят заняться суперинтенсивным садоводством.