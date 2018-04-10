Кольская ГМК снижает выбросы серы за счет модернизации оборудования

МУРМАНСК , 10 апреля. / ТАСС /. Кольская ГМК (входит в "Норникель" ) модернизирует плавильные печи для снижения выбросов серы в атмосферу. Как сообщает во вторник пресс-служба компании, сейчас в плавильном цехе Кольской ГМК начался ремонт рудно-термической печи (РТП) №3.

"Ремонт технологического оборудования и модернизация производства позволяют плавцеху планомерно снижать выбросы сернистого газа", — сообщает пресс-служба.

По графику ремонт печи должен продлиться 20 дней. За это время предстоит выполнить большой объем работ. Одно из основных мероприятий — обновление более 800 м2 кровли плавцеха в месте расположения печи. Новая кровля в отличие от прежней конструкции не подвержена коррозии, она рассчитана на эксплуатацию в течение 40 лет.

При ремонте крыши также будет произведена замена приточной вентиляции, что позволит улучшить условия труда для работников цеха. Всего в плавильном цехе 3 рудно— термических печи, из них в работе сейчас находятся два агрегата.

Кольская ГМК — ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах «Норникеля» на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.