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Кольская ГМК снижает выбросы серы за счет модернизации оборудования
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Кольская ГМК снижает выбросы серы за счет модернизации оборудования 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТВ-21
МУРМАНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Кольская ГМК (входит в "Норникель") модернизирует плавильные печи для снижения выбросов серы в атмосферу. Как сообщает во вторник пресс-служба компании, сейчас в плавильном цехе Кольской ГМК начался ремонт рудно-термической печи (РТП) №3.
"Ремонт технологического оборудования и модернизация производства позволяют плавцеху планомерно снижать выбросы сернистого газа", — сообщает пресс-служба.
По графику ремонт печи должен продлиться 20 дней. За это время предстоит выполнить большой объем работ. Одно из основных мероприятий — обновление более 800 м2 кровли плавцеха в месте расположения печи. Новая кровля в отличие от прежней конструкции не подвержена коррозии, она рассчитана на эксплуатацию в течение 40 лет.
При ремонте крыши также будет произведена замена приточной вентиляции, что позволит улучшить условия труда для работников цеха. Всего в плавильном цехе 3 рудно— термических печи, из них в работе сейчас находятся два агрегата.
Кольская ГМК — ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах «Норникеля» на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.
Никель является основой большинства суперсплавов жаропрочных материалов, применяемых в аэрокосмической промышленности для деталей силовых установок. В Мурманской области находятся одни из крупнейших в стране месторождений содержащих никель руд.
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