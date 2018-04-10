Тулеева избрали спикером. Он заявил, что передает Цивилеву Кузбасс «с денежками»

Тулеев стал спикером парламента Кузбасса. За избрание 73-летнего экс-губернатора Кемеровской области проголосовали 38 депутатов. Один высказался против.

Голосование было тайным. После в своей речи Тулеев сказал: «Я не дал за 20 лет разграбить Кузбасс — и травили меня, и стреляли. Но мы же выстояли, вместе выстояли». Он также пообещал, что «распри» между исполнительной и законодательной властью в Кузбассе «исключены»: «Задача только одна — поддерживать исполнительную власть, работать на благо людей. Принимая закон, помнить, что он завтра ляжет на плечи людей».

Тулеев заявил, что передает Цивилеву Кузбасс в прекрасном состоянии, «с денежками» Депутаты аплодировали, пишут местные СМИ. Подробнее об этом рассказала шеф-редактор «СК-Медиа Кемерово» Татьяна Думенко:

— На сессии выступали представители различных общественных объединений — Совета ветеранов, Общественной палаты . Все однозначно высказались из выступающих за то, чтобы он был председателем. Это, по их мнению, высокая оценка его заслуг, опыта политического. Сам Тулеев сказал небольшую речь. Он вспомнил свое прошлое 90-х годов, когда был как раз руководителем местного совета народных депутатов областного, даже аналогию провел с 90-м годом, когда он стал председателем Кемеровского областного совета народных депутатов: даже сказал, что даже погода была такая же — дождливая, мерзкая, и что он сегодня утром об этом вспоминал. Поблагодарил всех за такое доверие и сказал, что «отслужит это». Произнес несколько слов относительно врио губернатора Сергея Цивилева. Сказал, что он встречался с ним несколько раз на протяжении этого месяца, охарактеризовал его как умного человека, настроенного на конструктивную работу и призвал всех объединить усилия, консолидироваться и работать спокойно. Надо сказать, что работать им придется пять месяцев всего лишь, потому что 9 сентября будут очередные выборы в областной парламент.

— Вы думаете, его не поддержат?

— В сентябре, мне кажется, конечно, поддержат, вопрос в другом: это будет зависеть от состояния его здоровья. Если оно будет как минимум такое же, как сейчас, то да, вполне вероятно, это продлится. Если будут какие-то проблемы, еще хуже наверное, нет.

— Есть уже какая-то реакция в соцсетях или где-то еще на его выдвижение?

— Соцсети всегда очень неоднозначны, по этому поводу уже шутят какой день: чего тут говорить, если он об отставке своей заявил 1 апреля, так, собственно, чего ему верить-то.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Кемеровской области» 1 апреля. Этим же документом врио главы региона был назначен Сергей Цивилев. Выборы нового губернатора Кузбасса пройдут в единый день голосования — 9 сентября 2018 года. 56-летний Сергей Цивилев занимал должность заместителя главы региона по промышленности, транспорту и потребительскому рынку с 5 марта текущего года.

С поста губернатора Кузбасса Тулеев ушел после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Жертвами ЧП стали десятки людей, в том числе множество детей.