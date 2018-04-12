Молодежь в День космонавтики прошла квест и встретилась с космонавтами в Звездном городке

Квест «Станция „Мир“ и встречу с космонавтом Иваном Вагнером организовали для подмосковной молодежи в Звездном городке в День космонавтики, участниками праздника стали около 500 человек из 53 муниципалитетов региона, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области

»Сегодня, в День космонавтики, молодежь со всей Московской области встретилась с космонавтом-испытателем Иваном Вагнером, приняла участие в региональном квесте «Станция „Мир“ и экскурсии по музею космонавтики, которые проходили в Звездном городке. Всего в мероприятии приняло участие порядка 500 человек из 53 муниципалитетов Московской области», — отмечается в сообщении.

«Сегодняшнее мероприятие организовано региональным штабом движения «Волонтеры Победы» совместно с региональным отделением движения «Юнармия» Московской области. Подобные мероприятия проводятся чтобы познакомить, объединить и сплотить поколения, воспитать у молодежи чувство гордости за гениальные научные открытия, совершенные учеными нашей страны, и за смелость космонавтов, приобщить молодых людей к изучению истории своей Родины», — сказала Плещева.

Легенда и задания квеста «Станция „Мир“, специально подготовленного к празднику, основаны на реальных историях и воспоминаниях космонавтов. Например, в рукавицах необходимо заделать пробоину, и такой случай действительно был на станции „Мир“. А для осуществления стыковки нужно правильно ответить на все вопросы викторины. В космической гонке по мотивам истории орбитальной станции „Мир“ участвует более 50 команд.

В ходе встречи с молодежью космонавт-испытатель отряда космонавтов Иван Вагнер ответил на вопросы и рассказал о своей мечте слетать на Луну.

»У нас по планам это 2030-е годы. Что касается Марса, это пока дорога в один конец. Говорить об этом как о какой-то программе пока нельзя. В плане жизни на Марсе, цивилизации, — это вопрос очень далекого будущего», — сказал космонавт.