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Квест «Станция МИР» и встреча с космонавтами состоятся 12 апреля в Звездном городке
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Квест «Станция МИР» и встреча с космонавтами состоятся 12 апреля в Звездном городке 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО
Волонтеры Победы Московской области совместно с региональным отделением движения «ЮНАРМИЯ» 12 апреля проведут в Звездном городке мероприятие, посвященное Дню космонавтики, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
«Очень ценно, что с инициативой вспомнить этот великий день — день освоения космического пространства, выступила сама молодежь. Волонтеры Победы совместно с региональным отделением движения «ЮНАРМИЯ» Московской области организуют мероприятие в Звездном городке, где космонавты расскажут о своих впечатлениях и воспоминаниях о полете в космос, волонтеры проведут захватывающий квест и экскурсию по музею космонавтики. Всех участников ждут памятные призы и подарки», — отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.
Легенда и задания квеста «Станция МИР», специально подготовленного к празднику, основаны на рассказанных историях из личного опыта российских героев-космонавтов. Также на мероприятии будет проводится конкурс, в котором ребята смогут выиграть настоящее космическое питание и другие призы. По предварительным оценкам, праздник в Звездном городке посетят более 500 человек.
«Подобные мероприятия проводятся чтобы познакомить, объединить и сплотить поколения. Воспитать у молодежи чувство гордости за гениальные научные открытия, совершенные учеными нашей страны и за смелость космонавтов, приобщить молодых людей к изучению истории своей Родины при помощи участия в патриотических мероприятиях. Ведь именно космонавты нашей страны первые покорили космос и до сих пор исследуют это бездонное пространство», — рассказала Плещева.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» совершил первый в мире полет в космос. Всего за 90 минут космонавт облетел планету Земля и преодолел расстояние в 41 тысячу километров.
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