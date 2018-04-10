Квест «Станция МИР» и встреча с космонавтами состоятся 12 апреля в Звездном городке

Волонтеры Победы Московской области совместно с региональным отделением движения «ЮНАРМИЯ» 12 апреля проведут в Звездном городке мероприятие, посвященное Дню космонавтики, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Очень ценно, что с инициативой вспомнить этот великий день — день освоения космического пространства, выступила сама молодежь. Волонтеры Победы совместно с региональным отделением движения «ЮНАРМИЯ» Московской области организуют мероприятие в Звездном городке, где космонавты расскажут о своих впечатлениях и воспоминаниях о полете в космос, волонтеры проведут захватывающий квест и экскурсию по музею космонавтики. Всех участников ждут памятные призы и подарки», — отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева

Легенда и задания квеста «Станция МИР», специально подготовленного к празднику, основаны на рассказанных историях из личного опыта российских героев-космонавтов. Также на мероприятии будет проводится конкурс, в котором ребята смогут выиграть настоящее космическое питание и другие призы. По предварительным оценкам, праздник в Звездном городке посетят более 500 человек.

«Подобные мероприятия проводятся чтобы познакомить, объединить и сплотить поколения. Воспитать у молодежи чувство гордости за гениальные научные открытия, совершенные учеными нашей страны и за смелость космонавтов, приобщить молодых людей к изучению истории своей Родины при помощи участия в патриотических мероприятиях. Ведь именно космонавты нашей страны первые покорили космос и до сих пор исследуют это бездонное пространство», — рассказала Плещева.