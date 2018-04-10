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Квест «Станция МИР» и встреча молодежи с космонавтами состоятся 12 апреля в Звездном городке
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Квест «Станция МИР» и встреча молодежи с космонавтами состоятся 12 апреля в Звездном городке 

360tv.ru 2 часа назад
12 апреля Волонтеры Победы Московской области совместно с региональным отделением движения «Юнармия» при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области проведут мероприятие, посвященное Дню космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» совершил первый в мире полет в космос. Всего за 90 минут космонавт облетел планету Земля и преодолел расстояние в 41 тысячу километров. Таким образом, СССР выиграл космическую гонку.
Очень ценно, что с инициативой вспомнить этот великий день — день освоения космического пространства, выступила сама молодежь. Волонтеры Победы совместно с региональным отделением движения «Юнармия» Московской области организуют мероприятие в Звездном городке, где космонавты расскажут о своих впечатлениях и воспоминаниях о полете в космос, волонтеры проведут захватывающий квест и экскурсию по музею космонавтики. Всех участников ждут памятные призы и подарки
Ирина Плещева, начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
Легенда и задания квеста «Станция МИР», специально подготовленного к празднику, основаны на историях из личного опыта космонавтов. Также на мероприятии будет проводиться конкурс, в котором ребята смогут выиграть настоящее космическое питание и другие призы. По предварительным оценкам праздник в Звездном городке посетят более 500 человек.
Подобные мероприятия проводятся, чтобы познакомить, объединить и сплотить поколения. Воспитать у молодежи чувство гордости за гениальные научные открытия, совершенные учеными нашей страны и за смелость космонавтов, приобщить молодых людей к изучению истории своей Родины при помощи участия в патриотических мероприятиях. Ведь именно космонавты нашей страны первые покорили космос и до сих пор исследуют это интересное бездонное пространство, рискуя своей жизнью на благо родины
— Ирина Плещева, начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
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