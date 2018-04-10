Alfa Business Forum собрал успешных предпринимателей 63-го региона

Федеральный проект Alfa Business Forum, в третий раз проводится в Самаре при поддержке Альфа-Банка , адресован бизнес-сообществу Самарской области : предпринимателям, владельцам и директорам компаний малого и среднего бизнеса. В ходе форума известные российские эксперты в области маркетинга, продаж и интернет-продвижения поделились практическими советами и рекомендациями по развитию бизнеса и эффективных продаж.

В числе экспертов Alfa Business Forum в Самаре выступил известный российский маркетолог, владелец крупнейшего в стране бизнес-издательства Игорь Манн , он представил свое видение того, как в современном обществе стать успешным руководителем. Следом своими разработками ценностного предложения для эффективных продаж поделился предприниматель, основатель и генеральный директор сервиса «Кросту» Роман Тарасенко. Также участники форума прослушали лекции гуру продаж и переговоров Сергея Азимова и бизнес-спикера, автора бестселлера «45 татуировок менеджера» Максима Батырева

Участники форума получили не только ценную информацию и реальные кейсы из российской практики, но и уникальную возможность пообщаться со спикерами, бизнес-партнерами и потенциальными клиентами в непринужденной обстановке. Кроме того, на форуме прошла интерактивная сессия «Сравни себя». Столичные эксперты оценили три бизнес-проекта самарских предпринимателей: разобрали типичные ошибки и дали практические рекомендации для развития бизнеса. «Вишенкой на торте», как выразился после Игорь Манн, стала презентация руководителя молодой строительной компании Сергея Сафронова . По общему мнению экспертов, он адекватно оценил все преимущества и недостатки своего проекта, честно о них рассказал, за что и сорвал аплодисменты зрительного зала.

Как отметил управляющий ОО «Самарский» Альфа Банка Сергей Нагайцев, ему очень приятно видеть, как клиенты, когда-то начинавшие свой путь с ИП или небольших ООО, растут вместе с банком, и сегодня выходят за пределы ПФО. «Миссия нашего банка в этом и заключается — помогать им и предоставлять удобные продукты, — рассказал корреспонденту „Волга Ньюс“ Нагайцев. — Сегодня мы увидели, как после лекций и мастер-классов наши клиенты выходят из зала воодушевленными, с новыми идеями. Уверен, что каждый участник форума сможет грамотно применить все полученные на форуме знания ради того, чтобы его бизнес и дальше продолжал расти».

Сызрани и Деловой форум собрал более 800 предпринимателей из Самары, Тольятти Новокуйбышевска и получил самые высокие оценки участников. Организаторы Alfa Business Forum уверены, что очередная деловая встреча в Самаре будет способствовать дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Сергей Нагайцев, управляющий ОО «Самарский» Альфа Банка:

— Альфа Банк в Самарской области празднует 20-летний юбилей. Ровно столько лет мы оказываем банковские услуги крупному бизнесу и жителям губернии. А 8 лет назад банк в числе первых обратился к задачам малого бизнеса. И сегодня у нас более 8000 клиентов — малых предпринимателей, более тысячи — представителей среднего бизнеса, и около 50 крупных предприятий с выручкой более 3,5 млрд рублей. Мы накопили большую базу знаний, которые могли бы помочь нашим клиентам развиваться. Наступило время этим опытом делиться. Причем программа семинаров и конференций сформирована до конца 2018 года. Следующая деловая встреча в Самаре состоится в июне 2018 года, и будет посвящена внешнеэкономической деятельности предприятий.

Сергей Азимов, бизнес-тренер, психолог, специалист по переговорам и личным продажам:

— В бизнесе, как и в жизни, люди часто пытаются перенять опыт более успешных предпринимателей. Но не всем, в силу разных причин, хватает сил и способностей направить свою энергию в нужное русло. И тут очень важно, как воспитывался человек в семье. Если мама с попой в свое время на месте не сидели, то ребенок получит их темперамент. Остается дело за малым — направить его на достижение поставленных целей.

Игорь Манн, маркетолог, консультант, издатель: