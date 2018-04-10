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Возле железнодорожного вокзала установят двухметрового Забиваку
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Возле железнодорожного вокзала установят двухметрового Забиваку 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре появится новая скульптура волка Забиваки. На этот раз двухметровый арт-объект установят возле входа на железнодорожный вокзал. Об этом сообщили в областном правительстве.
Скульптуру торжественно откроют в среду, 11 апреля.
— Это четвертый по счету волчонок, который поселится в столице губернии. Фигуры официального талисмана чемпионата мира по футболу — 2018 из армированного стеклопластика уже приветствуют жителей у двух городских отелей и у входа в главный билетный центр в ТЦ «Парк Хаус». Здесь 18 апреля должен открыться билетный центр, — рассказали в правительстве.
Вслед за железнодорожным вокзалом двухметровый Забивака появится и на площади Куйбышева, где в дни матчей развернется фестиваль болельщиков. Всего в городе установят семь таких фигур.
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