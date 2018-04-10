Возле железнодорожного вокзала установят двухметрового Забиваку

Самаре появится новая скульптура волка Забиваки. На этот раз двухметровый арт-объект установят возле входа на железнодорожный вокзал. Об этом сообщили в областном правительстве.

Скульптуру торжественно откроют в среду, 11 апреля.

— Это четвертый по счету волчонок, который поселится в столице губернии. Фигуры официального талисмана чемпионата мира по футболу — 2018 из армированного стеклопластика уже приветствуют жителей у двух городских отелей и у входа в главный билетный центр в ТЦ «Парк Хаус». Здесь 18 апреля должен открыться билетный центр, — рассказали в правительстве.

Вслед за железнодорожным вокзалом двухметровый Забивака появится и на площади Куйбышева, где в дни матчей развернется фестиваль болельщиков. Всего в городе установят семь таких фигур.