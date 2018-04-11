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Четвертый по счету: возле железнодорожного вокзала установили скульптуру волка Забиваки
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Четвертый по счету: возле железнодорожного вокзала установили скульптуру волка Забиваки 

63.ru 30 минут назад
Фото: 63.ru
В Самаре появился новый арт-объект. Скульптуру волка Забиваки торжественно открыли в среду, 11 апреля.
Скульптуру установили рядом с обновленным табло
На этот раз двухметровый арт-объект установили возле входа на железнодорожный вокзал.
— Это четвертый по счету волчонок, поселившийся в столице губернии. Фигуры официального талисмана чемпионата мира по футболу — 2018 из армированного стеклопластика уже приветствуют жителей у двух городских отелей и у входа в главный билетный центр в ТЦ «Парк Хаус». Здесь 18 апреля должен открыться билетный центр, — рассказали в правительстве.
Материал скульптуры устойчив к непогоде
Скульптура устойчива к погодным условиям и не потеряет свои форму, цвет и исходный вид к приезду туристов. На подиуме смонтированы буквы, составляющие надпись ZABIVAKA.
Это уже четвертая скульптура Забиваки в Самаре
Следующий Забивака вслед за железнодорожным вокзалом появится на площади Куйбышева, где в дни матчей развернется фестиваль болельщиков. Всего в городе установят семь таких фигур.
И меня сфотографируйте!
Жителям Самары двухметровый волчонок пришелся по вкусу. Прохожие сразу же облюбовали арт-объект и начали фотографироваться рядом с ним.
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