Четвертый по счету: возле железнодорожного вокзала установили скульптуру волка Забиваки

Самаре появился новый арт-объект. Скульптуру волка Забиваки торжественно открыли в среду, 11 апреля.

Скульптуру установили рядом с обновленным табло

На этот раз двухметровый арт-объект установили возле входа на железнодорожный вокзал.

— Это четвертый по счету волчонок, поселившийся в столице губернии. Фигуры официального талисмана чемпионата мира по футболу — 2018 из армированного стеклопластика уже приветствуют жителей у двух городских отелей и у входа в главный билетный центр в ТЦ «Парк Хаус». Здесь 18 апреля должен открыться билетный центр, — рассказали в правительстве.

Материал скульптуры устойчив к непогоде

Скульптура устойчива к погодным условиям и не потеряет свои форму, цвет и исходный вид к приезду туристов. На подиуме смонтированы буквы, составляющие надпись ZABIVAKA.

Это уже четвертая скульптура Забиваки в Самаре

Следующий Забивака вслед за железнодорожным вокзалом появится на площади Куйбышева, где в дни матчей развернется фестиваль болельщиков. Всего в городе установят семь таких фигур.

И меня сфотографируйте!

Жителям Самары двухметровый волчонок пришелся по вкусу. Прохожие сразу же облюбовали арт-объект и начали фотографироваться рядом с ним.