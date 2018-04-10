«Псковэнергосбыт» отсудил у ГППО «Псковпассажиравтотранс» 4,7 млн рублей 

«Псковэнергосбыт» подал иск в Арбитражный суд Псковской области с просьбой взыскать с ГППО «Псковпассажиравтотранс»: энерегтики попросили суд взыскать с предприятия задолженность за поставленную в октябре — декабре 2017 года электроэнергию. Поскольку у ответчика имелась задолженность за поставленную электроэнергию, «Псковэнергосбыт» даже отключал государственному предприятию электроэнергию? таких отключений было два в течение декабря 2017 года. В итоге Арбитражный суд Псковской области постановил взыскать с «Псковпассажиравтотранса» в пользу «Псковэнергосбыта» 4 млн 731 тыс. 733, в том числе 4 млн 683 тыс. 169 рублей задолженность и 43 тыс. 352 рубля неустойки. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».