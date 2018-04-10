Минюст предложил назначать госзащитников только через автоматизированную систему

Минюст предложил назначать государственных защитников, положенных обвиняемым в уголовных преступлениях, с помощью автоматизированной электронной системы. Соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В ведомстве предлагают внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. В частности, статью 50 «Приглашение, назначение и замена защитника, оплата его труда» предлагается дополнить частью 4.1, в которой будет указано, что назначение государственного защитника производится с помощью электронной системы, «исключающей влияние любых заинтересованных лиц на распределение поручений между адвокатами».

Чтобы гарантировать исполнение данного требования, в статью 75 УПК «Недопустимые доказательства» предлагают внести норму, позволяющую признать недействительными все показания, данные подозреваемым или обвиняемым в рамках уголовного разбирательства, если государственный защитник был назначен с нарушением требований части 4.1 статьи 50 УПК.