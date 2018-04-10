Комитет ветеринарии города Москвы наградил сотрудников подведомственных учреждений

Комитет ветеринарии города Москвы подвел итоги противоэпизоотических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий, проведенных в 2017 году для обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия мегаполиса.

По итогам работы за добросовестный труд и высокие результаты, достигнутые в профессиональной деятельности 57 ветеринарных специалистов Комитета ветеринарии города Москвы и подведомственных учреждений ГБУ «Мосветобъединение» и ГБУ «Мосветстанция» были награждены благодарностями и почетными грамотами.

Кроме того, шесть сотрудников Комитета ветеринарии города Москвы были отмечены почетными грамотами Россельхознадзора за эффективное содействие в реализации государственного эпизоотического мониторинга, диагностики и профилактики болезней животных на территории города Москвы.