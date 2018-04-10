Ещё
Андрей Травников объявил о назначениях в правительстве Новосибирской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Андрей Травников объявил о назначениях в правительстве Новосибирской области 

Континент Сибирь Online 2 часа назад
Сегодня, 10 апреля на еженедельной встрече с журналистами врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал, кто станет и.о. министра ЖКХ и энергетики региона и и.о. министра сельского хозяйства.
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников объявил журналистам, что региональные министерства ЖКХ и сельского хозяйства возглавили заместители уволившихся Евгения Кима и Василия Пронькина. Так, исполняющим обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области стал Денис Архипов, а исполняющим обязанности министерства сельского хозяйства — Евгений Лещенко. Несмотря на то, что сейчас ищутся кандидаты, которые бы возглавили эти структуры на постоянной основе, Травников не исключил, что Архипов и Лещенко могут остаться в занимаемой сейчас временно должности.
И.о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Фото Михаила Перикова
Глава региона также напомнил СМИ о продолжающемся поиске кандидатуры вице-губернатора по развитию сельских территорий и сказал, что до сих пор не видит достойных предложений.
«Это может быть человек из отрасли, из региона или из-за его пределов, или человек, который является способным руководителем, но, может быть, профильного отношения к сельскому хозяйству и не имеет», — описывал в феврале врио своего будущего заместителя по развитию села.
Это неполный текст новости
Континент Сибирь Online: последние новости
Зампред Госдумы не поддержал идею выдвижения Амана Тулеева спикером совета народных депутатов Кузбасса Александр Титков стал заместителем директора завода «Сибиар» «Мы все воспитаны Тулеевым»: депутаты попросили высокий пост для экс-губернатора
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков273
МиГ-31 превратили в крылатую ракету71
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148101
Познер ответил на вопрос о совете Путину31
Рубль продолжил резкое падение350
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение