Андрей Травников объявил о назначениях в правительстве Новосибирской области 

Сегодня, 10 апреля на еженедельной встрече с журналистами врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал, кто станет и.о. министра ЖКХ и энергетики региона и и.о. министра сельского хозяйства.
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников объявил журналистам, что региональные министерства ЖКХ и сельского хозяйства возглавили заместители уволившихся Евгения Кима и Василия Пронькина. Так, исполняющим обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области стал Денис Архипов, а исполняющим обязанности министерства сельского хозяйства — Евгений Лещенко. Несмотря на то, что сейчас ищутся кандидаты, которые бы возглавили эти структуры на постоянной основе, Травников не исключил, что Архипов и Лещенко могут остаться в занимаемой сейчас временно должности.
И.о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Фото Михаила Перикова
Глава региона также напомнил СМИ о продолжающемся поиске кандидатуры вице-губернатора по развитию сельских территорий и сказал, что до сих пор не видит достойных предложений.
«Это может быть человек из отрасли, из региона или из-за его пределов, или человек, который является способным руководителем, но, может быть, профильного отношения к сельскому хозяйству и не имеет», — описывал в феврале врио своего будущего заместителя по развитию села.
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