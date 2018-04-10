Андрей Травников объявил о назначениях в правительстве Новосибирской области

Сегодня, 10 апреля на еженедельной встрече с журналистами врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал, кто станет и.о. министра ЖКХ и энергетики региона и и.о. министра сельского хозяйства.

И.о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Фото Михаила Перикова

Глава региона также напомнил СМИ о продолжающемся поиске кандидатуры вице-губернатора по развитию сельских территорий и сказал, что до сих пор не видит достойных предложений.

«Это может быть человек из отрасли, из региона или из-за его пределов, или человек, который является способным руководителем, но, может быть, профильного отношения к сельскому хозяйству и не имеет», — описывал в феврале врио своего будущего заместителя по развитию села.

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