Пора платить страховые взносы за март

Срок уплаты подойдет 16 апреля, в следующий понедельник.

В список взносов, подлежащих уплате, входят взносы на соцстрахование, ОМС и пенсии, а также страхование от несчастных случаев на производстве.

Обычно взносы надо заплатить не позже 15 числа каждого следующего месяца, однако в этом году середина апреля попадает на воскресенье, и крайний срок перенесли на рабочий день. 15 число выпадет на выходные также в июле, сентябре и декабре.

Взносы должны перечислять в бюджет ежемесячно все компании, ИП и физлица, не являющиеся ИП, но которые платят вознаграждение другим физлицам.