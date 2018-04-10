Ещё
Пора платить страховые взносы за март
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пора платить страховые взносы за март 

Время бухгалтера 2 часа назад
Срок уплаты подойдет 16 апреля, в следующий понедельник.
В список взносов, подлежащих уплате, входят взносы на соцстрахование, ОМС и пенсии, а также страхование от несчастных случаев на производстве.
Обычно взносы надо заплатить не позже 15 числа каждого следующего месяца, однако в этом году середина апреля попадает на воскресенье, и крайний срок перенесли на рабочий день. 15 число выпадет на выходные также в июле, сентябре и декабре.
Взносы должны перечислять в бюджет ежемесячно все компании, ИП и физлица, не являющиеся ИП, но которые платят вознаграждение другим физлицам.
Тариф на пенсионное страхование установлен в этом году 22%, для ОМС 5,1%, а взносы в соцстрах рассчитывают по ставке 2,9%. Взносы на страховку от несчастных случаев нужно выплатить всем юрлицам, в том числе и иностранным фирмам, работающим в РФ. Полная или частичная неуплата взносов грозит штрафом в 20% от неуплаченной суммы.
Время бухгалтера: последние новости
ФСС перенес срок подтверждения основного вида деятельности На социальные выплаты взносы не начисляются Кого коснется «второй» этап внедрения онлайн-ККТ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков282
МиГ-31 превратили в крылатую ракету39
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148100
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД55
Познер ответил на вопрос о совете Путину30
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение