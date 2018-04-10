Пора платить страховые взносы за март 

Срок уплаты подойдет 16 апреля, в следующий понедельник.
В список взносов, подлежащих уплате, входят взносы на соцстрахование, ОМС и пенсии, а также страхование от несчастных случаев на производстве.
Обычно взносы надо заплатить не позже 15 числа каждого следующего месяца, однако в этом году середина апреля попадает на воскресенье, и крайний срок перенесли на рабочий день. 15 число выпадет на выходные также в июле, сентябре и декабре.
Взносы должны перечислять в бюджет ежемесячно все компании, ИП и физлица, не являющиеся ИП, но которые платят вознаграждение другим физлицам.
Тариф на пенсионное страхование установлен в этом году 22%, для ОМС 5,1%, а взносы в соцстрах рассчитывают по ставке 2,9%. Взносы на страховку от несчастных случаев нужно выплатить всем юрлицам, в том числе и иностранным фирмам, работающим в РФ. Полная или частичная неуплата взносов грозит штрафом в 20% от неуплаченной суммы.