Может ли римская история быть полезна российской экономике?

Российская экономика сейчас находится не в лучшей форме. Можно было бы подумать, что в связи с этим приоритетом для Владимира Путина должно было бы стать укрепление дипломатических и экономических отношений с Западом. Ведь российскому лидеру остро необходимы деньги, чтобы закупать оружие для обороны от таких грозных сверхдержав, как Эстония ! Тут полезно было бы вспомнить кое-что из римской истории.

Как известно, падение Римской Империи на Западе в пятом веке нашей эры на двести лет погрузило европейскую экономику во мрак. Долгое время выстраивавшаяся Римом экономическая сеть, которая дотягивалась на востоке до самого Китая , просто не могла пережить этот распад, положивший начало современной Европе.

И античные авторы, и археологические источники дают нам понять, насколько сильны в римском мире были экономические связи. Императоры старательно выстраивали инфраструктуру. Плиний Младший писал о Траяне, что он «очистил дороги, открыл гавани, восстановил пути сообщения по землям, сделал доступными берегам моря и морям берега» (цит. по пер. В. С. Соколова). Благодаря этому торговля процветала на огромных пространствах.

Еще один автор называл Рим «неким всемирным рынком», на который «грузы из Индии и… из счастливой Аравии», «вавилонские одежды и украшения из заморской варварской страны», поступают с той же легкостью, что и греческие товары (Элий Аристид, Похвала Риму, цит по пер. С. И. Межерицкой). Другой автор писал: «Один материк, одно море, острова — общее, гавани открыты, врата распахнулись. Всюду суда, отовсюду везущие груз, теснятся в гаванях, общий праздник распространился почти по всей земле, что под солнцем» (Либаний, Хвалебное слово царям, цит по пер. С. П. Шестакова). Христианский писатель Козьма Индикоплов (примерно 550 г.) видел в этом проявление Божьей воли. Он считал, что моря были специально созданы для торговли, объединяющей разрозненные народы «узами дружбы».