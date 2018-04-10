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Губернатор Оренбуржья выехал на место крушения Ан-148
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Губернатор Оренбуржья выехал на место крушения Ан-148 

Российская Газета 18 минут назад
Фото: Российская Газета
Губернатор Оренбуржья Юрий Берг выехал на место крушения самолета Ан-148 рейса "Москва — Орск" компании «Саратовские авиалинии», разбившего в Подмосковье. Решение об этом было принято после встречи с родственниками погибших пассажиров рейса.
Как сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области, вместе с главой региона на месте трагедии будут работать руководители ГУ МЧС Оренбуржья и Подмосковья Александр Зенов и Сергей Полетыкин.
— Юрий Берг планирует встретиться с родными погибших, а также с представителями МЧС России. Родственники погибших Юлия Синицина и Анна Нормантович, находящиеся в Москве, приглашены на встречу, — уточнили в пресс-службе губернатора.
Вопрос о необходимости дополнительного осмотра места падения самолета был поставлен родственниками жертв авиакатастрофы на встрече с губернатором, членами правительства области, представителями Следственного комитета РФ, МЧС РФ и Министерства здравоохранения РФ, состоявшейся в Орске шестого апреля.
Встреча была закрытой для СМИ, однако известно, что состоялась она по инициативе родственников погибших орчан. Людей волновал вопрос, как долго еще продлится процедура идентификации останков и когда они смогут похоронить своих близких.
Напомним, что трагедия произошла 11 февраля. Из 65 пассажиров разбившегося лайнера 39 были жителями Оренбуржья.
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