Губернатор Оренбуржья выехал на место крушения Ан-148

Губернатор Оренбуржья Юрий Берг выехал на место крушения самолета Ан-148 рейса " Москва Орск " компании «Саратовские авиалинии», разбившего в Подмосковье . Решение об этом было принято после встречи с родственниками погибших пассажиров рейса.

Как сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области, вместе с главой региона на месте трагедии будут работать руководители ГУ МЧС Оренбуржья и Подмосковья Александр Зенов и Сергей Полетыкин

— Юрий Берг планирует встретиться с родными погибших, а также с представителями МЧС России. Родственники погибших Юлия Синицина и Анна Нормантович, находящиеся в Москве, приглашены на встречу, — уточнили в пресс-службе губернатора.

Вопрос о необходимости дополнительного осмотра места падения самолета был поставлен родственниками жертв авиакатастрофы на встрече с губернатором, членами правительства области, представителями Следственного комитета РФ , МЧС РФ и Министерства здравоохранения РФ , состоявшейся в Орске шестого апреля.

Встреча была закрытой для СМИ, однако известно, что состоялась она по инициативе родственников погибших орчан. Людей волновал вопрос, как долго еще продлится процедура идентификации останков и когда они смогут похоронить своих близких.

Напомним, что трагедия произошла 11 февраля. Из 65 пассажиров разбившегося лайнера 39 были жителями Оренбуржья.