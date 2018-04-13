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В Покровском районе нашли миномётную мину
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В Покровском районе нашли миномётную мину 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Опасный боеприпас времён Великой Отечественной войны был обнаружен накануне, 12 апреля, в Покровском районе Орловской области.
В деревне Хаустово сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы обезвредили минометную мину калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны.
В региональном МЧС напоминают, что боеприпасы представляют большую опасность. Заржавевшие боевые части взрывателей в любой момент могут спровоцировать взрыв.
При обнаружении опасных предметов необходимо немедленно сообщить в Службу спасения по телефонам 01, 101 или в полицию по телефонам 02, 102.
Сообщение В Покровском районе нашли миномётную мину появились сначала на РИА 57.
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