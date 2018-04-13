В Покровском районе нашли миномётную мину

Опасный боеприпас времён Великой Отечественной войны был обнаружен накануне, 12 апреля, в Покровском районе Орловской области

В деревне Хаустово сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы обезвредили минометную мину калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны.

В региональном МЧС напоминают, что боеприпасы представляют большую опасность. Заржавевшие боевые части взрывателей в любой момент могут спровоцировать взрыв.

При обнаружении опасных предметов необходимо немедленно сообщить в Службу спасения по телефонам 01, 101 или в полицию по телефонам 02, 102.