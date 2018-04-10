Ещё
Сотни человек захотели спасти стаффордширского терьера-убийцу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотни человек захотели спасти стаффордширского терьера-убийцу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Германии сотни тысяч человек выступили против усыпления убившего хозяина стаффордширского терьера, а сотни выразили желание забрать пса себе. Об этом сообщает издание The Guardian.
Терьер по кличке Чико загрыз хозяина и его мать, живших в городе Ганновер земля Нижняя Саксония, в начале апреля. По словам соседей, собака всегда вела себя агрессивно. Ее хозяин, 27-летний Лиридон К., содержал животное в клетке и изредка выпускал в наморднике. Как сообщается, животное приобрела его мать из страха перед бывшим мужем, севшим в тюрьму за попытку убить ее топором, и поощряла его агрессию.
Власти изначально приняли решение усыпить ее, однако в защиту Чико появилась петиция, которую подписали 250 тысяч человек. Пресс-секретарь городских властей Удо Мюллер (Udo Möller) отметил, что правительство готово прислушаться к горожанам, так как признает, что собаку следовало забрать у нерадивого хозяина ранее, прислушавшись к жалобам соседей. «Мы ищем место, куда бы могли отправить терьера, чтобы там он не представлял угрозу для общества», — добавил он.
Тем не менее, исполнительный директор ганноверской ассоциации по защите животных Хейко Шварцфельд (Heiko Schwarzfeld) отметил, что на содержание пса в приюте потребуются деньги. В ответ на это сотни немцев выразили желание забрать Чико домой. Также несколько человек попытались ворваться в ветеринарную клинику и спасти животное.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков282
МиГ-31 превратили в крылатую ракету39
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148100
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД55
Познер ответил на вопрос о совете Путину30
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение