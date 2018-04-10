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Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в июне в Ханты-Мансийске
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Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в июне в Ханты-Мансийске 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. человек примут участие в Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который в десятый раз пройдет с 5 по 6 июня в Ханты-Мансийске. Об этом во вторник сообщили ТАСС в департаменте информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
"Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС — это ежегодное деловое мероприятие, проводимое в Ханты-Мансийске с 2008 года при поддержке ряда федеральных министерств и ведомств. Каждый год форум собирает более 2,5 тысячи участников из 45 стран и считается одним из важнейших событий в отрасли IT. В этом году он пройдет с 5 по 6 июня", — сказали в департаменте.
По словам организаторов, основные цели форума связаны с необходимостью оценить возможности применения новых информационных технологий в государственном управлении и бизнесе и определить наиболее перспективные направления взаимодействия российских регионов и стран БРИКС и ШОС в рамках цифровых преобразований и актуальных технологических изменений.
"Основная аудитория форума — представители органов власти иностранных государств, дипломатического корпуса стран БРИКС и ШОС, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, российских и иностранных IT-компаний, общественных и научных организаций", — уточнили в департаменте.
Мероприятие проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, организаторами являются правительство Югры, администрация Томской области, Торгово-промышленная палата Югры, администрация Ханты-Мансийска и Югорский научно— исследовательский институт информационных технологий.
Генеральными партнерами IT-форума в Ханты-Мансийске являются компании «Лукойл», «Ростелеком» и Prime Group. ТАСС является информационным партнером форума.
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