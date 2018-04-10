Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в июне в Ханты-Мансийске

"Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС — это ежегодное деловое мероприятие, проводимое в Ханты-Мансийске с 2008 года при поддержке ряда федеральных министерств и ведомств. Каждый год форум собирает более 2,5 тысячи участников из 45 стран и считается одним из важнейших событий в отрасли IT. В этом году он пройдет с 5 по 6 июня", — сказали в департаменте.

По словам организаторов, основные цели форума связаны с необходимостью оценить возможности применения новых информационных технологий в государственном управлении и бизнесе и определить наиболее перспективные направления взаимодействия российских регионов и стран БРИКС и ШОС в рамках цифровых преобразований и актуальных технологических изменений.

"Основная аудитория форума — представители органов власти иностранных государств, дипломатического корпуса стран БРИКС и ШОС, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, российских и иностранных IT-компаний, общественных и научных организаций", — уточнили в департаменте.