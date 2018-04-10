Депутат объяснил высокую смертность в Псковской области безразличием к Отечеству

Псковская область лидирует по показателям смертности населения, согласно данным Минздрава . По итогам 2017 года в регионе зафиксировано 17,4 смертельных случая на 1 тысячу населения, в то время как средний показатель по стране 12,4 случая на 1 тысячу населения.

Депутат Госдумы от Псковской области Евгений Федоров в эфире НСН объяснил высокую смертность в своем регионе депрессией населения (слушайте аудио).

«Я думаю, что это в большей степени связано с образом жизни. Последнее время в Псковской области сложились традиции безразличия к себе и безразличия к отечеству. Такое апатичное состояние, что приводит ко всяким порокам. Так что я думаю, что в большей степени это связано именно с этим. С экологической точки зрения, Псковская область достаточно нормальная область. Те производства, которые были там в советское время, в основном закрыты. Поэтому скорее это именно депрессия населения», — разъяснил депутат.