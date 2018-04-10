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Депутат объяснил высокую смертность в Псковской области безразличием к Отечеству
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Депутат объяснил высокую смертность в Псковской области безразличием к Отечеству 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Псковская область лидирует по показателям смертности населения, согласно данным Минздрава. По итогам 2017 года в регионе зафиксировано 17,4 смертельных случая на 1 тысячу населения, в то время как средний показатель по стране 12,4 случая на 1 тысячу населения.
Депутат Госдумы от Псковской области Евгений Федоров в эфире НСН объяснил высокую смертность в своем регионе депрессией населения (слушайте аудио).
«Я думаю, что это в большей степени связано с образом жизни. Последнее время в Псковской области сложились традиции безразличия к себе и безразличия к отечеству. Такое апатичное состояние, что приводит ко всяким порокам. Так что я думаю, что в большей степени это связано именно с этим. С экологической точки зрения, Псковская область достаточно нормальная область. Те производства, которые были там в советское время, в основном закрыты. Поэтому скорее это именно депрессия населения», — разъяснил депутат.
Как отмечают«Известия», в 79 субъектах Российской Федерации зафиксировано снижение уровня смертности, которое чиновники объясняют улучшением качества жизни и ранней диагностикой заболеваний. В тройку регионов с самым низким уровнем смертности вошли Ингушетия (3,2 случая на тысячу человек), Чеченская Республика (4,6) и Ямало-Ненецкий автономный округ (4,9).
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