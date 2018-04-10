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Послание Дмитрия Азарова вызвало ажиотаж в «МТЛ Арене»
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Послание Дмитрия Азарова вызвало ажиотаж в «МТЛ Арене» 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
В эти часы в самарской «МТЛ Арене» собираются гости: члены общественных организаций, руководители предприятий, управляющих компаний, районных администраций, главы микрорайонов — самые активные и неравнодушные представители региона. Уже через считаные минуты к депутатам губернской думы и жителям Самарской области обратится врио губернатора Дмитрий Азаров.
Царящий в «МТЛ Арене» ажиотаж объясним: присутствующие хотят из первых уст услышать о том, в каком направлении пойдёт регион. Как будет развиваться социальная сфера и медицина, экономика и промышленность, сельское хозяйство и образование.
Фото: ТРК «Губерния»
Напомним, для тех, у кого нет возможности лично присутствовать на послании в «МТЛ Арене», будет организован прямой эфир с места события. Транслировать его будет и наша телерадиокомпания: на 21-й кнопке во всех кабельных сетях и на FM-частотах:
92,5 FM в Самаре и Новокуйбышевске
103,7 FM в Исаклах
107,3 FM в Сергиевске
105,6 FM в Кинель-Черкассах
106,3 FM в Хворостянке
104,5 FM в Нефтегорске
107,0 FM в Большой Глушице
105,5 FM в Кошках
91,9 FM в Тольятти и Жигулёвске
93,3 FM в Сызрани
Начало — в 12:00.
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