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Алтайские муниципалитеты обвинили в нежелании контролировать бюджеты
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Алтайские муниципалитеты обвинили в нежелании контролировать бюджеты 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
В отсутствии внешнего контроля местных бюджетов обвинили ряд муниципальных образований Алтайского края.
Как заявил председатель Счетной палаты края Виктор Миненок, внешний финансовый контроль осуществляют лишь 15 районов края, а также городские округа, за исключением Славгорода.
«Менее 5% муниципальных образований в полном объеме выполняют требования. Более 50% вообще их не выполняют», — отметил Виктор Миненок.
Причина кроется в отсутствии контрольно-счетного органа в структуре органов местного самоуправления. По словам чиновника, «кто только не занимается этой работой». А создать подобный орган не каждый муниципалитет может себе позволить.
Счетная палата предлагает передать данные полномочия комиссиям, в которые должны войти независимые эксперты со знаниями бюджетной политики.
«Внешний финансовый контроль является полномочием представительного органа власти, и он может в рамках работы комиссии, либо иного органа со словом «контроль» эти полномочия осуществлять», — считает Миненок.
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