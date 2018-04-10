Алтайские муниципалитеты обвинили в нежелании контролировать бюджеты

В отсутствии внешнего контроля местных бюджетов обвинили ряд муниципальных образований Алтайского края

Как заявил председатель Счетной палаты края Виктор Миненок, внешний финансовый контроль осуществляют лишь 15 районов края, а также городские округа, за исключением Славгорода.

«Менее 5% муниципальных образований в полном объеме выполняют требования. Более 50% вообще их не выполняют», — отметил Виктор Миненок.

Причина кроется в отсутствии контрольно-счетного органа в структуре органов местного самоуправления. По словам чиновника, «кто только не занимается этой работой». А создать подобный орган не каждый муниципалитет может себе позволить.

Счетная палата предлагает передать данные полномочия комиссиям, в которые должны войти независимые эксперты со знаниями бюджетной политики.

«Внешний финансовый контроль является полномочием представительного органа власти, и он может в рамках работы комиссии, либо иного органа со словом «контроль» эти полномочия осуществлять», — считает Миненок.