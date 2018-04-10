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Блогер Вячеслав Максюта лечит раны клеем БФ
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Блогер Вячеслав Максюта лечит раны клеем БФ 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Вчера выкладывал фото с застолья, там мой отец был в этой футболке. А сегодня копался в старых фотографиях и наткнулся на это. Сейчас она мне немного большевата, вес мой на данный момент 125 кг, а на фото 132. Так вот, в том далёком 2009 году был в великолепной форме для Стронгмена. Только выиграл Россию в Красноярске, отобрался на Кубок Мира (фото с него). Все упражнения были мне в удовольствие в такой форме: тяга грузовика, становая тяга, шары, гирю поднатаскал у Дикуля.
Всё бы хорошо, но… Вспомнил только по дороге в Москву, что мои счастливые ботинки на высокой подошве остались дома. В следующий раз я вам обязательно сделаю с ними фото.
Мой рост ниже всех участников на Стронгмене, и готовясь на все международные старты, я брал боты с подошвой 8 см. К моим 176 это большой плюс в упражнении Ступени Геркулеса.
Первое упражнение — Трек Пулл грузовика, я на 6 месте из 14 участников. Лидером стал Мариуш Путзиновский. Он в разминке три раза сдвигал грузовик. Мне очень понравился такой подход, он не экономил свои силы, а «договаривался» с испытанием. Ещё тот стратег!
Второе упражнение— Ступени (((200, 225, 250 кг. Первая гиря залетела легко, носками вытащил высоту, а вот со второй я намучился изрядно. Высота ступеней 45 см. Подняться на носки уже не получалось. И каждую ступень преодолевал по 3-5 раз. В итоге общее количество подъёмов было больше 30, но больше половины мимо.
По истечении 90 секунд мучений с грузом более двух центнеров смотрю на свои руки, а с них слезла кожа, и не просто мозоли, а два полукруга от мизинца до указательного пальца, на обеих руках. Какое выступление можно проводить дальше?
А дальше, сам Мариуш мне даёт совет: «Всё очень просто— заливаешь рану клеем БФ, приклеиваешь кожу к руке и снова в бой. Только не описайся от бо-бо!».
Никогда не знал о этом предназначении клея, но помогает, действительно, хорошо. Конечно, при дальнейших подъёмах было больно и кровь сочилась, но обеззараживание и высушивание раны максимальное!
Этим постом хочу рассказать о простом секрете, который можно использовать в быту. Когда произойдет подобный момент, вспомните совет Пудзиновского, и рана заживёт в два раза быстрее!
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