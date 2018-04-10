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Общеобластной субботник пройдет в Подмосковье 21 апреля
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Общеобластной субботник пройдет в Подмосковье 21 апреля 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Субботник пройдет во всех муниципалитетах Подмосковья 21 апреля, для участников уборки подготовят необходимый инвентарь и пункты питания, сообщил на заседании регионального правительства во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«21 апреля состоится субботник. Наша задача — доходчиво объяснить и показать, где каждый человек может принять участие, внести свою лепту. Прошу глав муниципалитетов совместно с министерством ЖКХ детально проработать вопрос обеспечения людей всем необходимым инвентарем, организовать досуг, питание», — сказал Воробьев.
Губернатор уточнил, что все муниципалитеты Подмосковья мобилизованы для проведения субботника.
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