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В Подмосковье ремонтировать дороги начнут с 16 апреля
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В Подмосковье ремонтировать дороги начнут с 16 апреля 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОГОРСК (Московская область), 10 апр — РИА Новости. Ремонтные работы на дорогах регионального значения начнутся в Подмосковье с 16 апреля, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Треков.
right"К ремонту региональных дорог приступим 16 апреля, то есть, в ближайший понедельник", — сказал Треков, выступая на заседании правительства Подмосковья.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, также начнут приводиться в порядок межквартальные проезды в муниципалитетах.
"Я очень надеюсь, что наши дорожники проведут эти работы интенсивно и очень качественно", — сказал Воробьев.
Всего в 2018 году запланировано отремонтировать 3,23 тысячи километров дорог. На эти цели планируется потратить 19 миллиардов рублей.
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