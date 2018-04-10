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Губернатор посоветовал энергетикам заменить устаревшие трубы
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Губернатор посоветовал энергетикам заменить устаревшие трубы 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В этот отопительный сезон все проблемы в Саратовской области были локализованы достаточно быстро. Об этом сообщил губернатор области сегодня на встрече с руководителем ПАО «Т Плюс» Денисом Паслером.
— По сравнению с прошлым годом, отопсезон прошёл на хорошем уровне, без серьёзных происшествий. — отметил Валерий Радаев. — Мы помним, что в 2016 и 2017 годах в крупных городах такие случаи возникали, например, в Балаково. В этот отопительный сезон все проблемы были локализованы достаточно быстро.
Но есть и определенные недоработки — губернатор напомнил о весенних неудобствах, доставленных жителям и рекомендовал минимизировать риски.
— Мы надеемся на инвестиционную программу компании, которая позволит заменить устаревшие коммуникации. Переходим на прямые платежи поставщику, что позволит избегать ненадежных посредников, — озвучил свое мнение глава региона и попросил не забывать о синхронизации действий компании и городской власти в части предстоящего дорожного ремонта.
В свою очередь Денис Паслер отметил, что зима проверила «трубы» на прочность, и аварийность все таки на сетях снижается.
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