Губернатор посоветовал энергетикам заменить устаревшие трубы

В этот отопительный сезон все проблемы в Саратовской области были локализованы достаточно быстро. Об этом сообщил губернатор области сегодня на встрече с руководителем ПАО «Т Плюс» Денисом Паслером.

— По сравнению с прошлым годом, отопсезон прошёл на хорошем уровне, без серьёзных происшествий. — отметил Валерий Радаев . — Мы помним, что в 2016 и 2017 годах в крупных городах такие случаи возникали, например, в Балаково. В этот отопительный сезон все проблемы были локализованы достаточно быстро.

Но есть и определенные недоработки — губернатор напомнил о весенних неудобствах, доставленных жителям и рекомендовал минимизировать риски.

— Мы надеемся на инвестиционную программу компании, которая позволит заменить устаревшие коммуникации. Переходим на прямые платежи поставщику, что позволит избегать ненадежных посредников, — озвучил свое мнение глава региона и попросил не забывать о синхронизации действий компании и городской власти в части предстоящего дорожного ремонта.