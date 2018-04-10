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Новую поликлинику откроют в 2018 году на севере Москвы
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Новую поликлинику откроют в 2018 году на севере Москвы 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Новую детско-взрослую поликлинику введут в эксплуатацию в 2018 году в районе Беговой на севере столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.
«Детско-взрослая поликлиника первого уровня на 750 посещений в смену по адресу: Ленинградский проспект, дом 16 откроется в этом году. В настоящее время на объекте завершается возведение надземной части здания, продолжаются кровельные работы и переустройство инженерных коммуникаций. Строители приступили к фасадным работам и внутренней отделке», — сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Медицинское учреждение относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. Общая площадь шестиэтажного здания поликлиники составит 8943 квадратных метров.
Взрослая поликлиника на 500 посещений в смену предусматривает в своем составе следующие подразделения: отделение профилактики; два терапевтических отделения; хирургический блок кабинетов; блок врачей-специалистов; отделение функциональной диагностики; дневной стационар на 10 коек с продолжительностью пребывания не более 4-х часов; отделение реабилитации.
Детская поликлиника на 250 посещений в смену, предусматривает помещения вестибюльной группы помещений с двумя приемно-смотровыми фильтр-боксами; школьно-дошкольного отделения; отделения здорового ребенка; педиатрического отделения; хирургического блока кабинетов; блока кабинетов функциональной диагностики; дневного стационара на 6 коек с продолжительностью пребывания не более 4-х часов; физиотерапевтического блока кабинетов.
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