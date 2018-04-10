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Орешкин назвал новые санкции США хорошим тестом для макроэкономики
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Орешкин назвал новые санкции США хорошим тестом для макроэкономики 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что новые санкции США являются хорошим тестом для существующей в России макроэкономической конструкции. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Произошедшие события — это хороший тест для той макроэкономической конструкции, которую правительство и ЦБ выстраивают последние несколько лет", — сказал Орешкин.
Он также отметил, что макроэкономика и финансовые рынки России выдержат нынешний всплеск волатильности.
"Макроэкономика и финансовые рынки, конечно, выдержат, здесь можно не сомневаться. Но акцент бы я как раз сделал на бесперебойной работе предприятий", — подчеркнул Орешкин.
Ранее сообщалось, что Банк России не увидел рисков для российской экономики из-за новых санкций.
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