Орешкин назвал новые санкции США хорошим тестом для макроэкономики

"Произошедшие события — это хороший тест для той макроэкономической конструкции, которую правительство и ЦБ выстраивают последние несколько лет", — сказал Орешкин.

Он также отметил, что макроэкономика и финансовые рынки России выдержат нынешний всплеск волатильности.

"Макроэкономика и финансовые рынки, конечно, выдержат, здесь можно не сомневаться. Но акцент бы я как раз сделал на бесперебойной работе предприятий", — подчеркнул Орешкин.

Ранее сообщалось, что Банк России не увидел рисков для российской экономики из-за новых санкций.