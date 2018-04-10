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Прихожане подрались в Соборной мечети Петербурга между молитвами
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Прихожане подрались в Соборной мечети Петербурга между молитвами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства конфликта между прихожанами в Соборной мечети Петербурга, есть пострадавший. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Инцидент произошел утром 9 апреля. Богословский диспут перерос в конфликт между пенсионером и молодым человеком, отмечает издание «Фонтанка.ру». «Гражданин РФ 1947 года рождения был доставлен в Мариинскую больницу из Соборной мечети в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, комой третьей степени и гематомой на левом виске», — сказал источник.
У 70-летнего прихожанина после драки «была пробита голова, сознание отсутствовало, суженые зрачки на свет не реагировали», указывает «Фонтанка.ру».
По подозрению в нападении задержан безработный россиянин 1997 года рождения. Задержанный избил пожилого оппонента непосредственно в мечети между молитвами.
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