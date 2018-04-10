Прихожане подрались в Соборной мечети Петербурга между молитвами

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства конфликта между прихожанами в Соборной мечети Петербурга , есть пострадавший. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Инцидент произошел утром 9 апреля. Богословский диспут перерос в конфликт между пенсионером и молодым человеком, отмечает издание «Фонтанка.ру» . «Гражданин РФ 1947 года рождения был доставлен в Мариинскую больницу из Соборной мечети в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, комой третьей степени и гематомой на левом виске», — сказал источник.

У 70-летнего прихожанина после драки «была пробита голова, сознание отсутствовало, суженые зрачки на свет не реагировали», указывает «Фонтанка.ру».

По подозрению в нападении задержан безработный россиянин 1997 года рождения. Задержанный избил пожилого оппонента непосредственно в мечети между молитвами.