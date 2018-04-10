Торговые сети предупредили о риске дефицита продуктов летом

Многие поставщики ритейлера X5 Retail Group не готовы работать в информационной системе «Меркурий», созданной для контроля продукции животного происхождения, к работе с которой участники рынка должны приступить в июле.

«В настоящий момент у Х5 около 1,5 тыс. поставщиков продукции, подлежащей ветеринарной сертификации с 1 июля. Из них порядка 50% не подтвердили готовность к работе в ФГИС «Меркурий», либо не провели комплекс мероприятий по внедрению ФГИС «Меркурий» в собственные бизнес-процессы», — цитирует РИА «Новости» представителя X5.

Собеседник отметил, что начать работу в «Меркурии» не готовы даже крупные федеральные поставщики. «Среди топ-100 поставщиков Х5 почти 35% на настоящий момент не провели тестирование системы на своих предприятиях, не адаптировали бизнес-процессы и находятся в зоне высокого риска невозможности осуществлять поставки с 1 июля», — заявили в компании.

Представитель Х5 подчеркнул, что ритейлер готов передать Россельхознадзору детальную информацию о статусе готовности поставщиков к началу работы с «Меркурий» для принятия совместных усилий «по нормализации ситуации».

Представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что ведомство разделяет обеспокоенность X5 в связи с ситуацией на рынке.

«Мы видим две ключевые причины сложившейся ситуации, первое — это так называемая «русская авось», некоторые представители отрасли считают, что успеют решить этот вопрос непосредственно перед 1 июля, а другая причина — отдельные отраслевые союзы дезинформируют участников рынка о якобы возможном переносе либо отмене введения электронной ветеринарной сертификации», — сказала она.

По ее словам, многие участники рынка еще не осознали необходимость ускорения работы в связи с переходом в электронный формат.