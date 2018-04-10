Ещё
Торговые сети предупредили о риске дефицита продуктов летом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Торговые сети предупредили о риске дефицита продуктов летом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Многие поставщики ритейлера X5 Retail Group не готовы работать в информационной системе «Меркурий», созданной для контроля продукции животного происхождения, к работе с которой участники рынка должны приступить в июле.
«В настоящий момент у Х5 около 1,5 тыс. поставщиков продукции, подлежащей ветеринарной сертификации с 1 июля. Из них порядка 50% не подтвердили готовность к работе в ФГИС «Меркурий», либо не провели комплекс мероприятий по внедрению ФГИС «Меркурий» в собственные бизнес-процессы», — цитирует РИА «Новости» представителя X5.
Собеседник отметил, что начать работу в «Меркурии» не готовы даже крупные федеральные поставщики. «Среди топ-100 поставщиков Х5 почти 35% на настоящий момент не провели тестирование системы на своих предприятиях, не адаптировали бизнес-процессы и находятся в зоне высокого риска невозможности осуществлять поставки с 1 июля», — заявили в компании.
Представитель Х5 подчеркнул, что ритейлер готов передать Россельхознадзору детальную информацию о статусе готовности поставщиков к началу работы с «Меркурий» для принятия совместных усилий «по нормализации ситуации».
Представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что ведомство разделяет обеспокоенность X5 в связи с ситуацией на рынке.
«Мы видим две ключевые причины сложившейся ситуации, первое — это так называемая «русская авось», некоторые представители отрасли считают, что успеют решить этот вопрос непосредственно перед 1 июля, а другая причина — отдельные отраслевые союзы дезинформируют участников рынка о якобы возможном переносе либо отмене введения электронной ветеринарной сертификации», — сказала она.
По ее словам, многие участники рынка еще не осознали необходимость ускорения работы в связи с переходом в электронный формат.
«Меркурий» — новая система сертификации продукции животного происхождения. Похожая система действует на алкогольном рынке. Система предполагает автоматизацию ветеринарной документации, создание единой базы, возможность отслеживать партии товара по территории России. По задумке чиновников, потребители получают гарантию качества товаров животного происхождения. С июля все производители животноводческой продукции должны перейти на электронный документооборот.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Венедиктов не исключил попадания «Эха Москвы» под санкции США Группа НТС купила создателя систем взимания платы на дорогах Акции «РусАла» рухнули на фоне данных о возможном техдефолте
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России325
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег112
Найден позитив от ослабления рубля109
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля184
Исчезло самое популярное в мире видео6
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение