Ещё
Воронежским фельдшерам скорой помощи всё-таки повысят зарплату
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воронежским фельдшерам скорой помощи всё-таки повысят зарплату 

Вести Воронеж 46 минут назад
Фото: Вести Воронеж
В департаменте здравоохранения области заявили о том, что выездные бригады должны получить больше уже в этом месяце. Забастовки бригад скорой помощи уже с апреля будут получать повышенную зарплату. Сейчас, по словам главы департамента здравоохранения Александра Щукина, она составляет 29 тысяч 700 рублей. Такие меры, напомню, предприняли после того, как работники станции скорой помощи стали отказываться выезжать на вызовы, объявив так называемую итальянскую забастовку. В департаменте здравоохранения, впрочем, утверждают, что ее не было. И называют конфликт некоторыми трудностями в общении между фельдшерами и руководством. Также чиновники установили стимулирующие выплаты медработникам. Приказ распространяется на отношения, возникшие с этого года. Доплаты будут начисляться за «оказание дополнительной медпомощи». Так, например, медсестра участкового врача, педиатра и врача общей практики могут рассчитывать на выплату в 5 тысяч рублей. Участковый врач-терапевт и врач общей практики — 10 тысяч. Размер выплаты фельдшеру составит 3,5 тысячи рублей.
Врио руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин считает, что условия у его подопечных теперь будут приемлемые: — Сегодня фонд оплаты труда фельдшеров выездных бригад увеличен на 20%, и планируется еще в целом из регионального бюджета увеличиться до 30%. Это достаточно высокий уровень для того, чтобы выделить сегодня выездную форму работы в приоритетную в части финансирования. До этого руководство облздрава: зарплату фельдшерам воронежской скорой увеличивать не будут
Вести Воронеж: последние новости
Жители ещё одного села Воронежской области из-за половодья не могут выйти из своих домов Подозреваемого в подлоге замдекана воронежского юрфака оставили на свободе В Воронеже в 2018 году пройдет первый «Том Сойер Фест»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина арестовала еще одно российское судно511
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня79
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ108
Эрдоган раскритиковал Лаврова158
США отправляют ударную группу в Средиземное море1112
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение