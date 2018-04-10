Воронежским фельдшерам скорой помощи всё-таки повысят зарплату

В департаменте здравоохранения области заявили о том, что выездные бригады должны получить больше уже в этом месяце. Забастовки бригад скорой помощи уже с апреля будут получать повышенную зарплату. Сейчас, по словам главы департамента здравоохранения Александра Щукина, она составляет 29 тысяч 700 рублей. Такие меры, напомню, предприняли после того, как работники станции скорой помощи стали отказываться выезжать на вызовы, объявив так называемую итальянскую забастовку. В департаменте здравоохранения, впрочем, утверждают, что ее не было. И называют конфликт некоторыми трудностями в общении между фельдшерами и руководством. Также чиновники установили стимулирующие выплаты медработникам. Приказ распространяется на отношения, возникшие с этого года. Доплаты будут начисляться за «оказание дополнительной медпомощи». Так, например, медсестра участкового врача, педиатра и врача общей практики могут рассчитывать на выплату в 5 тысяч рублей. Участковый врач-терапевт и врач общей практики — 10 тысяч. Размер выплаты фельдшеру составит 3,5 тысячи рублей.