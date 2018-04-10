Стало известно имя и.о. главы Следственного комитета Красноярского края 

Исполняющим обязанности главы Следственного комитета Красноярского края стал Александр Расстрыгин. Информация появилась на сайте ведомства.
С 2011 года он был назначен заместителем руководителя ГУ СК РФ по Красноярскому краю. Имеет награды «За безупречную службу» «За заслуги», «За верность служебному долгу», и другие. Специальное звание — полковник юстиции.
Напомним, президент Владимир Путин снял с должности бывшего главного следователя края Игоря Напалкова, который семь лет проработал руководителем ведомства.