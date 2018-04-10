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Россия найдет способ приспособиться к новым санкциями, заявил Дворкович
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Россия найдет способ приспособиться к новым санкциями, заявил Дворкович 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РФ НАЙДЕТ СПОСОБ ПРИСПОСОБИТЬСЯ И К НЫНЕШНИМ САНКЦИЯМ, КАК ПРИСПОСОБИЛАСЬ В ПРЕДЫДУЩЕМ САНКЦИОННОМ ВИТКЕ — ДВОРКОВИЧ
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