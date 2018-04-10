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Россия найдет способ приспособиться к новым санкциями, заявил Дворкович
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Россия найдет способ приспособиться к новым санкциями, заявил Дворкович
РИА Новости
1 час назад
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РФ
НАЙДЕТ СПОСОБ ПРИСПОСОБИТЬСЯ И К НЫНЕШНИМ САНКЦИЯМ, КАК ПРИСПОСОБИЛАСЬ В ПРЕДЫДУЩЕМ САНКЦИОННОМ ВИТКЕ — ДВОРКОВИЧ
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