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На Русском острове во Владивостоке будет создана офшорная зона
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На Русском острове во Владивостоке будет создана офшорная зона 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Создание офшорных зон станет одной из мер поддержки, которую власти РФ пообещали оказать бизнесменам, попавшим в расширенный американский санкционный список, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Ведомости».
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