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Праздник первой борозды и «Антуражи вокруг пряжи». Публикуем календарь прикамских фестивалей на 2018 год
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Праздник первой борозды и «Антуражи вокруг пряжи». Публикуем календарь прикамских фестивалей на 2018 год 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Появился календарь мероприятий, которые пройдут в Пермском крае в 2018 году. Они организовываются в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона».
В календаре есть фестивали различных национальных культур, например, эстонский праздник «Липка», а также фестивали, посвященные разным хобби, такие как «Антуражи вокруг пряжи» или фестиваль малой авиации «Взлетка. Новая полоса».
— Сегодня на карте Пермского края нет ни одной муниципальной территории, которая не становилась бы участником программы. Для организаторов важно дать старт новым мероприятиям вне зависимости от их масштаба, главное здесь — идея, — рассказали 59.ru в краевом минкульте.
Ранее мы рассказывали о том, что Rock-Line пройдет в новом формате.
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