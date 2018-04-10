«Конкорд» против КИО: застройщик отстоял свои права в суде

28 марта Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу КИО, которая оспаривала сумму выкупа земельного участка по договору с ООО «Лахта Плаза». Напомним, что первоначально стоимость участка в 4 га у парка 300-летия Петербурга оценивалась примерно в 228 млн рублей, однако чиновники настаивали на ее увеличении до 275 млн и всячески затягивали процесс оформления собственности.

Напомним, что первые изыскания начались на указанной территории (Приморский проспект, уч. 1, напротив д. 169, лит. А) еще в 2009 году. После завершения исследовательских работ застройщик должен был получить участок в аренду, однако из-за смены губернатора оформление документов затянулось. Только по решению суда в 2012 году с девелопером был заключен инвестдоговор, а в 2016 году по завершению строительства ООО «Лахта Плаза» подало в КИО заявку на выкуп земельного участка — но так до сих пор его и не получило.

ГК «Конкорд» — не единственный девелопер, который испытывает трудности при обращении в имущественные комитеты Смольного, об излишней бюрократизации этих структур бизнесмены говорят уже давно. Например, из-за бездействия комитета имущественных отношений ЗАО «Вертекс» в 2015 году пришлось приостановить строительство второй очереди завода по выпуску лекарственных средств. Один из крупнейших застройщиков Петербурга — «Группа ЛСР» — также несколько лет через суды добивался права приватизировать земельный участок, на котором расположен «Санаторий Дюны» — из-за разногласий по поводу стоимости объекта.

Похожим образом складывались отношения с комитетом и у других структур ГК «Конкорд» — собственников недвижимости в комплексе апартаментов «Лахта Парк». Передача права аренды затянулась более чем на год: первоначально заявление от ООО «Лахта Парк», ООО «Лахта Парк Премиум» и ООО «Новые технологии СПА» было подано еще 31 марта 2017 года, но несоблюдение сроков его рассмотрения вынудило компании обратиться в суд. 4 апреля 2018 года суд отклонил кассационную жалобу КИО, который нашел в договоре аренды несоответствие требуемой форме, и полностью подтвердил правоту истцов.

И это не единственные примеры. По подсчетам экспертов, только в 2016 году количество исков от бизнесменов и предпринимателей Петербурга к Комитету имущественных отношений превысило три сотни. При этом стоит отметить, что после реорганизации КУГИ, инициированной лично губернатором Георгием Полтавченко , штат чиновников значительно вырос, однако они сосредоточились не на помощи бизнесу, а на поиске нарушителей. Так, в июле 2017 года в Смольном появился дополнительный комитет по контролю за имуществом (ККИ), который возглавил бывший советник губернатора Андрей Коротков . «О каком инвестиционном климате речь?! — возмущается председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Сергей Федоров . — Если по любому вопросу, например, вы хотите поставить ларек, и вам нужно по этому поводу принимать участие в торгах на участок земли, выходить на Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, который возглавляет вице-губернатор. То есть вице-губернатор занимается установкой ларьков. Пятьдесят процентов мелкой розницы при этом инвестиционном климате не могут легально зарегистрировать объекты, где могут торговать. А тот же КИО создает специальные государственные структуры, которые начинают бегать за этими лавочниками и отлавливать их. Все, вроде, при работе. Главное — за счет бюджета». В то же время число специалистов, которые занимаются непосредственно вопросами выдачи разрешений на аренду и рассматривающих заявки предпринимателей, существенно сократилось.

Сегодняшнее положение дел показывает, что все кадровые перестановки и реорганизации имущественного блока не принесли желаемых результатов. А каждый «замороженный» проект — это недополученные городом доходы, которые могли бы пойти на развитие инфраструктуры. Напомним, что расходная часть бюджета в 2017 году составила 573,6 млрд против доходной в размере 502,8 млрд При таком рекордном дефиците под сокращения финансирования попадают социальная сфера, образование и здравоохранение — то есть страдают от плохой работы чиновников не только предприниматели, но и рядовые горожане. Неудивительно, что петербуржцы недовольны подобной политикой Георгия Полтавченко и с ностальгией вспоминают времена, когда доходы бюджета показывали неизменный рост в среднем на 38% за год. Для сравнения, сейчас рост доходов составляет около 3% в год.

Фото: gov.spb.ru