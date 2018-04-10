Житель Санкт-Петербурга решил побороться за комсомольские трамваи

В сети появилась петиция за сохранение в Комсомольске трамвайного сообщения между Центральным и Ленинским округами, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня». Трамвай перестал ходить на Дзёмги 1 апреля текущего года из-за аварийного состояния путей, которое усугубляется каждый год с наступлением тепла.

Автора петиции обеспокоил тот факт, что аварийную трамвайную ветку не планируется отремонтировать. За счёт демонтажа семи километров путей будет расширено Комшоссе, соединяющее две части города. По мнению инициатора сбора подписей, это может положить начало ликвидации всей трамвайной системы Комсомольска-на-Амуре.

— Линия по длине составляет примерно половину всего путевого хозяйства города. Закрытие столь протяжённого и столь перспективного, по мнению градозащитников, участка, соединяющего две обособленных части города, может стать началом ликвидации всей трамвайной системы города в целом. Эти опасения подтверждаются тем, что половина подвижного состава прослужила 30‐40 лет, а последнее обновление парка было аж в 2001 году. В настоящее время на маршруты выходит всего 12‐14 трамваев, — говорится в тексте петиции.

По некоторым данным, обращение разместил в сети житель Санкт-Петербурга , активно выступающий за использование электротранспорта в России

Однако для жителей Комсомольска-на-Амуре закрытие трамвайного маршрута не стало неожиданностью. Проект реконструкции Комшоссе, по которому проходят трамвайные пути, выносился на общественные слушания, был поддержан комсомольчанами и вошёл в долгосрочный план комплексного развития города Юности. Мнения горожан об инициативе автора петиции разделились. Многие предпочитают пользоваться личными автомобилями и маршрутными автобусами, поэтому не видят необходимости в электротранспорте. Другие же считают, что трамваи в Комсомольске нужно непременно сохранить, отремонтировав полотно по всей протяженности и пустив на линии новые вагоны.

— Денег на ремонт путей и сетевого хозяйства у трамвайного предприятия просто нет. Оно не может обеспечивать себя и выживает только за счёт помощи муниципалитета. Положение очень тяжёлое. Долги по коммуналке превышают доходы. По приблизительным подсчётам, на приведение в порядок трамвайных путей, сетей и вагонов нужно около 1 млрд рублей. Во-первых, таких денег в бюджете города нет, а во-вторых, столь крупные вложения едва ли можно назвать оправданными, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев. — Тем не менее о полном отказе от трамваев пока речь не идёт, остальные два маршрута продолжают функционировать.

Дальнейшая судьба трамвайного сообщения в Комсомольске-на-Амуре пока остаётся под большим вопросом. Как уже сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», в настоящее время муниципалитет рассматривает в качестве альтернативы закупку электробусов. Эти безрельсовые транспортные средства набирают популярность в российских городах. Сейчас проект находится на этапе разработки — специалисты изучают опыт использования электробусов в других регионах страны, чтобы просчитать экономическую целесообразность крупных вложений.