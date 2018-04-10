Подготовка к общеобластному субботнику проходит в Подмосковье

Субботник состоится в рамках месячника благоустройства. Месячник направлен на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками, он проводится ежегодно после схождения снежного покрова в периоды подготовки к летнему сезону. В этом году месячник проводится с 14 апреля по 14 мая.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , жителей региона будут информировать о местах проведения субботника и схеме выдаче инвентаря.

Наша задача — очень доходчивым, понятным языком объяснить, как каждый человек может принять в нем участие, внести свою лепту. Прошу глав муниципалитетов совместно с министерством

детально проработать вопрос обеспечения людей инвентарем. Также организовать досуг, питание

— Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

В рамках субботника жители Подмосковья наведут порядок на дворовых территориях и в подъездах многоквартирных домов. Субботник пройдет также на территории муниципальных учреждений, торговых центров, рынков, вокзалов, аэропортов,

гаражно-строительных

кооперативов. Группы волонтеров наведут порядок на мемориалах воинской славы.

В ходе субботника пройдет сбор и вывоз мусора, мытье фасадов, окраска цоколей, ограждений и бордюров. В порядок приведут объекты наружной рекламы, будут высажены саженцы растений, пройдет сезонная замена витрин, санитарная очистка канав, дренажей для отвода ливневых и грунтовых вод. Также будет проведен текущий ремонт детских и спортивных площадок.

Ранее министр

Московской области Евгений Хромушин сообщил, что более 5,5 тысячи зарегистрированных пользователей портала «Добродел» проголосовали в первую неделю выборов критериев оценки управляющих компаний.