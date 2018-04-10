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Подготовка к общеобластному субботнику проходит в Подмосковье
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Подготовка к общеобластному субботнику проходит в Подмосковье 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Сегодня на заседании правительства Московской области министр ЖКХ региона Евгений Хромушин рассказал, как проходит подготовка к общеобластному субботнику, который пройдет 21 апреля.
Субботник состоится в рамках месячника благоустройства. Месячник направлен на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками, он проводится ежегодно после схождения снежного покрова в периоды подготовки к летнему сезону. В этом году месячник проводится с 14 апреля по 14 мая.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, жителей региона будут информировать о местах проведения субботника и схеме выдаче инвентаря.
Наша задача — очень доходчивым, понятным языком объяснить, как каждый человек может принять в нем участие, внести свою лепту. Прошу глав муниципалитетов совместно с министерством
детально проработать вопрос обеспечения людей инвентарем. Также организовать досуг, питание
— Андрей Воробьев, губернатор Московской области.
В рамках субботника жители Подмосковья наведут порядок на дворовых территориях и в подъездах многоквартирных домов. Субботник пройдет также на территории муниципальных учреждений, торговых центров, рынков, вокзалов, аэропортов,
гаражно-строительных
кооперативов. Группы волонтеров наведут порядок на мемориалах воинской славы.
В ходе субботника пройдет сбор и вывоз мусора, мытье фасадов, окраска цоколей, ограждений и бордюров. В порядок приведут объекты наружной рекламы, будут высажены саженцы растений, пройдет сезонная замена витрин, санитарная очистка канав, дренажей для отвода ливневых и грунтовых вод. Также будет проведен текущий ремонт детских и спортивных площадок.
Ранее министр
Московской области Евгений Хромушин сообщил, что более 5,5 тысячи зарегистрированных пользователей портала «Добродел» проголосовали в первую неделю выборов критериев оценки управляющих компаний.
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