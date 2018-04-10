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Глюк'OZA поделилась планами на будущее
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Глюк'OZA поделилась планами на будущее 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Глюк'OZA (Наталья Ионова) опубликовала в Инстаграме отрывок из своего интервью глянцевому журналу.
Девушка призналась, что для нее «пятнадцать лет творческой деятельности» стало сюрпризом, она задумалась о дате только после того, как журналист поздравил ее с достижением. «Признаюсь честно, как-то совершенно не была готова к этому юбилею, обычно все артисты делают какие-то шоу, концерты, еще что-то. Я же несусь вперед без передышки, не считаю ни дни, ни минуты. Мне и итоги-то подводить некогда!» — отметила артистка.
Наталья поделилась своими планами на будущее: девушка хочет заняться чем-то новым в музыке, развиваться в сфере красоты, поработать в кино и над своим влогом. Как отметила Глюкоза, в прошлом году прошла премьера фильма с ее участием, в 2018 она планирует сняться в продолжении.
"Поэтому не могу сказать, что эти пятнадцать лет — какой-то рубеж. У меня ощущение, что вообще всё только начинается…", — прокомментировала певица.
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