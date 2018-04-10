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Подмосковье намерено войти в тройку регионов‑лидеров по уровню развития конкуренции
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Подмосковье намерено войти в тройку регионов‑лидеров по уровню развития конкуренции 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Московская область должна войти в тройку регионов, лидирующих в России по уровню развития конкуренции, заявил во вторник глава Подмосковья Андрей Воробьев.
«Подмосковье традиционно занимает лидирующее место по созданию условий для ведения бизнеса, в том числе малого и среднего. Наша цель — войти в тройку лучших регионов по развитию уровня конкуренции», — сказал Воробьев на заседании регионального правительства.
Губернатор добавил, что необходимо продолжить оптимизацию государственных унитарных предприятий (ГУП) и муниципальных унитарных предприятий (МУП).
«Расширение доступа малого бизнеса к государственным закупкам, а также цифровая экономика — все это является принципиально важным. 38% — уровень участия малого бизнеса. Очень важно, чтобы он рос», — добавил Воробьев.
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