Подмосковье намерено войти в тройку регионов‑лидеров по уровню развития конкуренции

«Подмосковье традиционно занимает лидирующее место по созданию условий для ведения бизнеса, в том числе малого и среднего. Наша цель — войти в тройку лучших регионов по развитию уровня конкуренции», — сказал Воробьев на заседании регионального правительства.

Губернатор добавил, что необходимо продолжить оптимизацию государственных унитарных предприятий (ГУП) и муниципальных унитарных предприятий (МУП).

«Расширение доступа малого бизнеса к государственным закупкам, а также цифровая экономика — все это является принципиально важным. 38% — уровень участия малого бизнеса. Очень важно, чтобы он рос», — добавил Воробьев.