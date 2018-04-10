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Акции En+ просели на 17% в начале торгов в Лондоне
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Акции En+ просели на 17% в начале торгов в Лондоне 

Говорит Москва 1 час назад
Контролируемая группой компания «РУСАЛ» накануне предупредила о риске технического дефолта в связи с введёнными в отношении неё санкциями. Новость о возможном дефолте вызвала обвал котировок.
Говорит Москва: последние новости
Glencore отменяет сделку по обмену своей доли в «РУСАЛе» на долю в En+ Аман Тулеев заявил, что его совесть чиста Акции «РУСАЛа» рухнули на 30% из-за предупреждения компании о возможном техдефолте
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