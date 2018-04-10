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Акции En+ просели на 17% в начале торгов в Лондоне
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Акции En+ просели на 17% в начале торгов в Лондоне
Говорит Москва
1 час назад
Комментарии
Контролируемая группой
компания «РУСАЛ»
накануне предупредила о риске технического дефолта в связи с введёнными в отношении неё санкциями. Новость о возможном дефолте вызвала обвал котировок.
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