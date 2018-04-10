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«Бессмертный полк» превратит центральные улицы Ростова в народное море
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«Бессмертный полк» превратит центральные улицы Ростова в народное море 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Жители донской столицы начали готовиться к акции «Бессмертный полк», которая традиционно проходит по всей стране в День Победы. Чтобы принять в ней участие, достаточно прийти 9 мая на площадь Карла Маркса с портретом фронтовика, чьим подвигом гордитесь вы и ваша семья.
Маршрут движения останется прежним: от площади имени Карла Маркса по улице Советской, с выходом на Театральную площадь и далее по Большой Садовой до проспекта Ворошиловского. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что встать в строй «Бессмертного полка» возможно только после прохождения рамок металлоискателей на площади Карла Маркса. Из других мест попасть в колонну будет невозможно.
— Шествие откроют в 9:00 мотоциклисты со знаменем Победы и техника времен Великой Отечественной войны, найденная поисковиками объединения «Миус-Фронт» и восстановленная реставраторами Донского военно-исторического музея, — рассказали в городской администрации.
В акции могут принять участие все желающие, независимо от возраста. Предварительной регистрации не требуется. Стоит отметить, что в прошлом году, по данным организаторов, в мероприятии приняли участие 80 тысяч человек.
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