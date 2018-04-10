С набережной украли часть фотозоны «Я люблю Керчь» 

На набережной города украли часть декоративной фотозоны «Я люблю Керчь», а именно красное сердце. В настоящий момент идут поиски похитителей, просматриваются камеры наружного наблюдения, ведется следствие.
В городском Управлении ЖКХ сообщили, что власти города намерены просмотреть все камеры видео-наблюдения с набережной, а также написать заявление в полицию.
Напомним, что конструкцию «Я люблю Керчь» установили на набережной в сентябре 2017 года, ранее макет находился в районе стадиона имени 50-летия Октября. Фотозона уже не раз была повреждена вандалами. Так после действий правонарушителей в октябре 2017 и в январе 2018 фигуру сердца пришлось реставрировать.
Ранее мэр Керчи Сергей Бороздин заявил, что после реконструкции набережная может стать центром притяжения для керчан.