В ГД внесли проект о снятии ограничений по доли участия в уставном капитале малых и средних предприятий

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается снять ограничение по суммарной доли участие в уставном капитале малых и средних предприятий в размере 49% иностранных юрлиц. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается снять ограничение по суммарной доли участия в уставном (складочном) капитале малых и средних предприятий в размере 49% иностранных юридических лиц, соответствующих Федеральным законом критериям по среднесписочной численности сотрудников и размеру дохода от ведения предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год», — говорится в документе.

В тексте документа подчеркивается, что требование о независимости происхождения капитала должно быть соблюдено. Ему следует, что суммарная доля участия иностранных юрлиц и юрлиц, которые не являются субъектами малых и средних предприятий (МСП, — прим. Агентства «Москва» ) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью для целей отнесения такого общества к субъектам МСП не должна превышать 49%.

«Реализация указанных положений потребует введения системы идентификации — подтверждения статуса иностранного юридического лица как субъекта МСП на основе заявительного порядка», — поясняется в документе.

Также законопроектом предлагается подтверждать соответствие иностранных юридических лиц (за исключением офшорных компаний) условиям по среднесписочной численности сотрудников и размеру дохода от ведения предпринимательской деятельности, установленным Федеральным законом, на основе заключения аудиторской организации.

Предполагается, что реализация положений данного законопроекта позволить увеличить рост хозяйственных субъектов, которым может быть присвоен статус субъекта малых и средних предприятий.